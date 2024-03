China Kings Aktie: Der ganz große Wurf!

Die China Kings-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 26,59 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 30,86 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +16,06 Prozent, was eine positive Bewertung "Gut" ergibt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 26,3 CNH, was einem Abstand von +17,34 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Materialien" konnte die China Kings-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 10,89 Prozent erzielen, was 33,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -23,02 Prozent, und die China Kings-Aktie übertrifft diesen Wert um 33,91 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist darauf hin, dass die China Kings-Aktie neutral eingestuft werden kann, mit einem RSI7-Wert von 20,7 und einem RSI25-Wert von 23, was beides auf eine "Gut"-Empfehlung hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls als "Neutral" zu bewerten. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds.

Insgesamt erhält die China Kings-Aktie also überwiegend positive Bewertungen in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs, die Rendite im Branchenvergleich und den Relative Strength-Index, während das Sentiment und der Buzz neutral eingestuft werden.