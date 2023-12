China Kings Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Worthington Industries":

Die Diskussionen rund um China Kings auf den sozialen Medien signalisieren eine uneinheitliche Einschätzung und Stimmung bezüglich des Unternehmens. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Informationen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "neutral" eingestuft. Drei Handelssignale lassen sich identifizieren, wovon eines gut und zwei schlecht sind. Somit wird die Aktie als "schlecht" eingestuft, obwohl die Anlegerstimmung neutral erscheint.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Kings-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -4,09 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zusätzlich liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) um 12,69 Prozent, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "neutral" Rating.

Im Vergleich mit anderen Aktien der "Chemikalien"-Branche hat China Kings in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,28 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -8,99 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt das Unternehmen 8,99 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daher erhält China Kings in dieser Kategorie ein "schlechtes" Rating aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Kings-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Somit wird das Unternehmen in diesem Punkt unserer Analyse ebenfalls als "schlecht" bewertet.

Insgesamt wird die Aktie von China Kings basierend auf den technischen Analysen und Branchenvergleichen als "schlecht" eingestuft. Die Anleger sollten daher die Lage genau beobachten und fundierte Entscheidungen treffen.