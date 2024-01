China Kings Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Kings zeigt der RSI7, basierend auf 7 Tagen, aktuell einen Wert von 27,49 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung verleiht. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, deutet jedoch auf eine neutrale Situation hin. Zusammen ergibt dies eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für China Kings haben sich positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen lässt auf ein gestiegenes Interesse schließen, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich mit anderen Aktien des Sektors "Materialien" hat China Kings im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,16 Prozent erzielt, was 0,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Kings-Aktie mit +1,89 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50 weist einen Abstand von -3,5 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.