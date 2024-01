China Kepei Education Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von China Kepei Education zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Kepei Education weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern wird der Aktie von China Kepei Education bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt China Kepei Education mit einer Rendite von -58,99 Prozent mehr als 63 Prozent darunter. Die "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,25 Prozent. Auch hier liegt China Kepei Education mit 52,73 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Verbraucherdienste) wird China Kepei Education als unterbewertet betrachtet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 3,24 gehandelt, was einen Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,28 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Kepei Education liegt bei 77,78, was als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 für die China Kepei Education bewegt sich bei 75, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.