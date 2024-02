China Kepei Education Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Der Aktienkurs von China Kepei Education hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Rendite von -64,81 Prozent erzielt, was mehr als 59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -9,46 Prozent, wobei China Kepei Education mit 55,36 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von China Kepei Education bei 1,35 HKD und ist damit inzwischen um +8,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung jedoch bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -32,5 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für China Kepei Education beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 2,2 Prozent unter dem Mittelwert (2,2) für diese Aktie. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von China Kepei Education wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von China Kepei Education bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".