China Kepei Education Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für die Bewertung von Aktien, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die China Kepei Education-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 15, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 72,48, was bedeutet, dass die Aktie hier überkauft ist, und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Kepei Education.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über China Kepei Education in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für China Kepei Education in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für China Kepei Education gemessen. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet China Kepei Education derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Verbraucherdienste, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, aufgrund einer großen Differenz von 3,24 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt.