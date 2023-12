China Kepei Education Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

In den vergangenen zwölf Monaten hat die Aktie von China Kepei Education eine Rendite von -15,32 Prozent erzielt, was 25,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,18 Prozent liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 3,81 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die China Kepei Education aktuell um 19,13 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für China Kepei Education liegt bei 63,64 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 83,81 auf eine "Schlechte" Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Kepei Education diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für China Kepei Education beträgt 3,05 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,32 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.