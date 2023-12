China Kejian Aktie: Das wird teuer!

Die China Tianying-Aktie wird technisch analysiert, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 5,15 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,88 CNH liegt, was einem Unterschied von -5,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (5,6 CNH) zeigt sich ebenfalls ein Unterschied zum letzten Schlusskurs (-12,86 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die China Tianying-Aktie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen China Tianying diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die China Tianying-Aktie. Der RSI7 beträgt 90,24, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 81,4 liegt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auf fundamentalen Kriterien basierend weist die China Tianying-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,93 auf, was als "Neutral" bewertet wird, da es auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen, Anleger- und fundamentalen Analyse ein gemischtes Bild, das zu einer neutralen bis negativen Einschätzung der China Tianying-Aktie führt.