China Kejian Aktie: So nicht zu erwarten!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für China Tianying deutlich zum Negativen verändert. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, in denen die Mehrheit der Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht". Hingegen wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der Auswertung der Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien wurde China Tianying in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet. Jedoch wurden auch genau berechenbare Signale herausgefiltert, die zu einer "Schlecht"-Empfehlung führen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass China Tianying derzeit 3,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -11,56 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Tianying derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,58 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.