China Kejian Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Tianying-Aktie liegt bei 31,88 und zeigt an, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25 für das Unternehmen liegt bei 65, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte die China Tianying in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,25 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 1,42 Prozent, was einer Underperformance von -9,67 Prozent entspricht. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite der China Tianying mit -8,65 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt sich bei China Tianying eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält China Tianying für diese Stufe daher ein "Schlecht".

In der technischen Analyse erhält die China Tianying-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200 und eine "Schlecht"-Bewertung für das GD50. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -3,33 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -8,01 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.