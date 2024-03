China Kejian Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmung der Anleger für China Tianying in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der vergangenen Tage standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamten Einschätzung von "Gut" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von China Tianying liegt derzeit bei 4,95 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 4,19 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -15,35 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 4,28 CNH, was einer Differenz von -2,1 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von China Tianying bei -22,68 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnet eine mittlere Rendite von -21,44 Prozent, wobei China Tianying mit 1,24 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von China Tianying beträgt 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Investoren können damit einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,53 Prozentpunkten erzielen. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Schlecht".