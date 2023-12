China Kangda Food Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. Im Fall von China Kangda Food ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von China Kangda Food daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein neutrales Signal zur Anlegerstimmung wieder. Die letzten Tage brachten weder positive noch negative Ausschläge, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für China Kangda Food. Der RSI zeigt aktuell einen überkauften Wert von 100, was als "Schlecht" eingestuft wird. Selbst bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 77, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Auch die technische Analyse anhand der 200-Tage-Linie (GD200) zeigt ein "Schlecht"-Signal, da der Aktienkurs einen Abstand von -17,39 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von -20,83 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der verschiedenen analysierten Zeiträume.