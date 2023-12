China Kangda Food Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die China Kangda Food-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,23 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,22 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -4,35 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der Aktie beträgt derzeit 0,25 HKD über die letzten 50 Tage, was einem Abstand von -12 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als weitgehend neutral, wie aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen hervorgeht. Die Mehrheit der Themen rund um die Aktie wird als neutral bewertet, was zu der Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die China Kangda Food-Aktie. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 56 aufweist, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation der China Kangda Food-Aktie in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung für die China Kangda Food-Aktie von "Neutral" aufgrund der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Relative Strength-Index.