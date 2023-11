China Kangda Food Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf China Kangda Food wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet.

Der RSI7 für China Kangda Food liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI dagegen zeigt weniger starke Schwankungen im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist China Kangda Food auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das China Kangda Food-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde China Kangda Food von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Schlussfolgerung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene "Neutral" ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität sich nicht signifikant geändert hat.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der China Kangda Food von 0,249 HKD mit einer Entfernung von +3,75 Prozent vom GD200 (0,24 HKD) ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand +3,75 Prozent beträgt.

Zusammenfassend wird der Kurs der China Kangda Food-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.