Mit China Jushi wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die China Jushi-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 13,73 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von -26,95 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 10,03 CNH entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 11,61 CNH liegt mit einer Abweichung von -13,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die China Jushi-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,74 Prozent erzielt, was 17,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" beträgt -8,24 Prozent, und China Jushi liegt aktuell 17,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie von China Jushi wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Jushi weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Jushi-Aktie weist bei einem Niveau von 73,33 und einem RSI25 von 76,57 beide auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält die China Jushi-Aktie demnach sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Branchenvergleich und hinsichtlich des Sentiments ein "Schlecht"-Rating bzw. eine "Gut"- und "Neutral"-Bewertung.