China Jushi Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Diskussionen über China Jushi in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Sechs Handelssignale ergaben in letzter Zeit kein eindeutiges Bild, sondern führten zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der China Jushi bei 9,4 CNH liegt und damit um 29 Prozent vom GD200 (13,24 CNH) entfernt ist. Dies ist ein negatives Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10,56 CNH auf, was zu einem Abstand von -10,98 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Allerdings verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für China Jushi in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,75 Prozent erzielt, was 24,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Baumaterialien" beträgt -7,44 Prozent, und China Jushi liegt aktuell 24,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".