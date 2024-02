China Jushi Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Anleger-Sentiment rund um China Jushi neutral

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von China Jushi war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An neun Tagen dominierten positive Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen der Anleger breitgemacht. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass China Jushi momentan überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI stuft das Wertpapier hingegen als "Neutral" ein. Insgesamt wird die Aktie also mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat China Jushi im letzten Jahr eine Rendite von -33,76 Prozent erzielt, was 8,79 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der China Jushi-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die China Jushi-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse.