China Jushi Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

In den letzten vier Wochen gab es bei China Jushi keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, so die Analyse der sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was auf eine vermehrte Diskussion über das Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält China Jushi daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die China Jushi-Aktie anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 32,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat China Jushi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,74 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Baumaterialien"-Branche zu einer Underperformance von -18,44 Prozent führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von China Jushi sowohl im Vergleich zur 200-Tage-Linie als auch zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage einen Abstand aufweist, was zu einem Gesamtbefund von "Schlecht" führt.