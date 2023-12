China Jushi Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. China Jushi wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 65,48 Punkten, was bedeutet, dass die China Jushi-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die China Jushi-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,74 Prozent erzielt, was 17,53 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber China Jushi eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs der China Jushi-Aktie sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält China Jushi aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine "Schlecht"-Bewertung.