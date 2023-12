China Jushi Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "Ellington Financial":

Die technische Analyse der China Jushi-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -26,91 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -9,9 Prozent und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt einen Wert von 32,14 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung der Aktie hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 75,57 und zeigt somit an, dass China Jushi als überkauft eingestuft wird. Dadurch erhält das Wertpapier eine abweichende "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte China Jushi eine Performance von -25,74 Prozent in den letzten 12 Monaten, was eine Underperformance von -17,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Baumaterialien"-Branche bedeutet. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei China Jushi ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der vergangenen Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Darüber hinaus zeigt die Analyse aus den sozialen Medien 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung im Hinblick auf die China Jushi-Aktie.