China Jushi Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf China Jushi wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Schlussfolgerungen über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für China Jushi in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") lag die Rendite der China Jushi-Aktie im vergangenen Jahr bei -31,75 Prozent, was 24,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (-7,44 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der China Jushi mit 9,4 CNH 29 Prozent unter dem GD200 (13,24 CNH) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 10,56 CNH, was zu einem Abstand von -10,98 Prozent führt. Insgesamt wird der Kurs der China Jushi-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die relative Stärke des Kurses wird durch den Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der für die China Jushi aktuell einen Wert von 80,65 anzeigt, was auf eine Überkaufung hinweist und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 67, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".