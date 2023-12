China Jushi Aktie: Finger weg?

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über China Jushi in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine rote Zone an. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. China Jushi wurde deutlich häufiger als üblich diskutiert, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Jushi-Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 13,67 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (9,74 CNH) weicht somit um -28,75 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,46 CNH) liegt mit einer Abweichung von -15,01 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Daher wird die China Jushi-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem RSI-Niveau von 75,76 und einem RSI25 von 77,67 erhält die China Jushi-Aktie eine "Schlecht"-Einstufung auf diesem Niveau.

Im Branchenvergleich erzielte China Jushi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,74 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche, die im Durchschnitt um -8,3 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Underperformance von -17,44 Prozent. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich daher eine Unterperformance, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.