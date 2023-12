China Jo-Jo Drugstores Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der China Jo-jo Drugstores liegt bei 66,67, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 47,83 ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine "neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem negative Meinungen über die Aktie von China Jo-jo Drugstores veröffentlicht. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen besonders mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Jo-jo Drugstores-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt schlecht abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,83 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,19 USD liegt, was einer Abweichung von -77,11 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,21 USD unter dem letzten Schlusskurs von 0,19 USD, was einer Abweichung von -9,52 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die China Jo-jo Drugstores-Aktie daher ein "schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über China Jo-jo Drugstores in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "gut"-Bewertung. Allerdings wurde über das Unternehmen deutlich weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "gut"-Rating versehen.