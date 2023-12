China Jo-Jo Drugstores Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von China Jo-jo Drugstores als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 63,64, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 54,17 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Index.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie von China Jo-jo Drugstores derzeit bei 0,98 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,2 USD, was einem Abstand von -79,59 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,22 USD, was einer Differenz von -9,09 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund daher "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde China Jo-jo Drugstores von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt, dass überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die China Jo-jo Drugstores-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von China Jo-jo Drugstores auf der Basis des RSI neutral eingestuft wird, während die technische Analyse und die Anleger-Stimmung zu einer Einstufung als "Schlecht" führen. Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität ergeben ein "Neutral"-Rating.