China Jo-Jo Drugstores Aktie: Gerüchteküche brodelt!

China Jo-jo Drugstores wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den China Jo-jo Drugstores-RSI liegt die Ausprägung bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral".

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder verändern, was Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei China Jo-jo Drugstores wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass China Jo-jo Drugstores derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,82 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,22 USD liegt, was einer Abweichung von -73,17 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 0,21 USD, was einer Abweichung von +4,76 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".