China Jo-Jo Drugstores Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Anleger sehen China Jo-jo Drugstores derzeit überwiegend positiv, wie sich aus Diskussionen in den sozialen Medien ergibt. In den letzten Tagen gab es sieben positive und vier negative Tage, wobei an drei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch weitgehend neutral aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält China Jo-jo Drugstores daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz lassen auf eine positive Langzeitstimmung schließen. Die erhöhte Aktivität deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für China Jo-jo Drugstores.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 61, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (56,6) bestätigt diese neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Jo-jo Drugstores.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die China Jo-jo Drugstores-Aktie derzeit -22,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -51,26 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.