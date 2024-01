China Jo-Jo Drugstores Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Wise":

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu China Jo-jo Drugstores neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für China Jo-jo Drugstores liegt bei 40 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 46,43, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung der Stimmungslage bei China Jo-jo Drugstores festgestellt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von China Jo-jo Drugstores vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um -72,37 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält China Jo-jo Drugstores eine neutrale bis negative Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.