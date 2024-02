China Jinmao HoldingsADR Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Einschätzung einer Aktie hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung und der Kommunikation im Netz. In Bezug auf China Jinmao hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was wiederum zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Jinmao derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,02 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,65 HKD liegt, was einer Abweichung von -36,27 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -5,8 Prozent und führt somit zu einer "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ sind, und die Nutzer in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie auch in diesem Aspekt als neutral eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die China Jinmao-Aktie als neutral eingestuft, da sowohl der RSI7 als auch der RSI25 Werte ergeben, die zu einer neutralen Empfehlung führen. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.