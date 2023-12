China Jinmao HoldingsADR Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die China Jinmao-Aktie wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf der technischen Analyse des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,21 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,73 HKD liegt, was einer Abweichung von -39,67 Prozent entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unter dem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,92 HKD zeigt eine Abweichung von -20,65 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die China Jinmao-Aktie lässt sich eine mittlere Diskussionsintensität feststellen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Jinmao überwiegend negativ diskutiert, mit nur drei Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen waren hingegen vor allem positive Themen von Interesse, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die China Jinmao-Aktie derzeit mit einem Wert von 94,44 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 70 deutet darauf hin, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die China Jinmao-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren eine Einstufung als "Schlecht".