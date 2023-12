China Jinmao Aktie: Endlich geschafft?

Die China Jinmao-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,16 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,75 HKD, was einem Unterschied von -35,34 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,87 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,79 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Jinmao-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die China Jinmao-Aktie einen Wert von 58,82 für den RSI7 und 61,54 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über China Jinmao diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an zwei Tagen eine negative Richtung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die China Jinmao-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz.