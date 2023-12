China Jinjiang Environment Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) der Zheneng Jinjiang Environment-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50 erreicht, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim 25-Tage-RSI, der einen Wert von 47,62 aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI für die Zheneng Jinjiang Environment-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,27 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,24 SGD weicht davon um -11,11 Prozent ab, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 0,23 SGD, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+4,35 Prozent). Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Zheneng Jinjiang Environment-Aktie hinsichtlich der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Zheneng Jinjiang Environment, basierend auf Analysen aus Bankhäusern und dem Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet, zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Zheneng Jinjiang Environment-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.