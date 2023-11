Mit China Jialing Industry wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Dividendenpolitik von Cetc Chips wird von unseren Analysten neutral bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -0,86 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Cetc Chips in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cetc Chips mit 82,53 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen über Cetc Chips geführt. Das Stimmungsbarometer zeigt an neun Tagen eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend erhält Cetc Chips in den verschiedenen Bewertungskriterien insgesamt eine neutrale bis positive Bewertung.