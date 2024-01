Die China Jialing Industry-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Cetc Chips wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufwies, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" für Cetc Chips in diesem Punkt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cetc Chips führt zu einer Einstufung als "Schlecht", sowohl bei einem Zeitraum von 7 Tagen (70,37) als auch bei einem Zeitraum von 25 Tagen (70,97). Dies deutet auf eine überverkaufte Situation hin und führt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cetc Chips aktuell bei 14,4 CNH, während der Aktienkurs bei 12,85 CNH liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 14,33 CNH liegt und zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Cetc Chips eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 0,92 Prozentpunkten bedeutet. Die Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ergibt sich somit als "Neutral".