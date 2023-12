China Jialing Industry Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Intensität und die Richtung der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen über Cetc Chips haben wir eine mittlere Aktivität gemessen und bewerten die Stimmung insgesamt als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb wir auch für das langfristige Stimmungsbild ein "Neutral"-Ergebnis erhalten.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Cetc Chips im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,4 Prozent erzielt, was 11,8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Automobile" liegt die Rendite von Cetc Chips jedoch um 8,68 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral" in Bezug auf den Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Cetc Chips derzeit -7,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -6,51 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Cetc Chips liegt bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cetc Chips.