China Isotope, Radiation Aktie: Das war abzusehen!

Die China Isotope & Radiation-Aktie hat eine aktuelle Dividendenrendite von 3,8 Prozent, leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,9 Prozent. Aufgrund dieser minimalen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Isotope & Radiation liegt bei 59,02, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61. Diese Werte führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 14,54 HKD für den Schlusskurs der China Isotope & Radiation-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,26 HKD (-15,68 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 12,68 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlicher Höhe (-3,31 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen Analysen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes rund um die Aktie von China Isotope & Radiation.