China Isotope, Radiation Aktie: Was könnte passieren?

Die China Isotope & Radiation schüttet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Der Unterschied beträgt 0,31 Prozentpunkte (3,75 % gegenüber 4,06 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, und der RSI der China Isotope & Radiation liegt bei 63,77, was zeigt, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die China Isotope & Radiation können auch über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet werden. Die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung liefern interessante Einsichten in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, und es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für China Isotope & Radiation in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die China Isotope & Radiation derzeit als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,76 HKD, während der Kurs der Aktie bei 11,22 HKD um -18,46 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 12,26 HKD, was einer Abweichung von -8,48 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht"-Wert einzustufen. Insgesamt resultiert daher die Gesamtbewertung in dem Rating "Schlecht".