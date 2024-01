China Isotope, Radiation Aktie: Ist es vollbracht?

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Isotope & Radiation bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,17 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 25 und macht die Aktie daher unterbewertet. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von China Isotope & Radiation eine Rendite von -4,99 Prozent, was 11,6 Prozent über dem Durchschnitt im Bereich "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -15,86 Prozent, und China Isotope & Radiation übertrifft diesen Wert um 10,87 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Isotope & Radiation-Aktie liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der China Isotope & Radiation-Aktie am letzten Handelstag bei 12,76 HKD lag, was einem Unterschied von -11,45 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage (14,41 HKD) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 12,74 HKD nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.