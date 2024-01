China Investments Aktie: Was passiert jetzt?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") zeigt China Investments eine Rendite von -66,67 Prozent, was mehr als 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,32 Prozent, wobei China Investments mit 62,34 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Investments derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,27 Prozent liegt. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt die Differenz -6. Daher erhält die China Investments-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse basiert auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), bei dem China Investments mit einem Wert von 49,45 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 31,95 ist, wodurch der Titel als überbewertet eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Investments-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 63) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 52,1) unterstützen diese Einschätzung, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass China Investments in verschiedenen Kategorien ein "Schlecht"- oder "Neutral"-Rating erhält, was Anleger bei ihren Entscheidungen berücksichtigen sollten.

