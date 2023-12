China Investments Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Aktienkurs von China Investments ist in den letzten 12 Monaten um -55 Prozent gesunken, was eine Underperformance von -47,13 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Rendite von China Investments um 47,84 Prozent niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von China Investments beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,75 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird China Investments anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die China Investments-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen für China Investments festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt.

Insgesamt erhält China Investments auf allen genannten Punkten daher eine "Neutral"-Bewertung.