China Investments Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die China Investments-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,03 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,027 HKD (-10 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen eine ähnliche Entwicklung auf, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die China Investments-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -42 Prozent erzielt, was 35,1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie mit -7,97 Prozent deutlich darunter, wodurch sie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien, das für diese Auswertung herangezogen wird, zeigt keine auffälligen Tendenzen, weshalb das Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge weist keine signifikanten Unterschiede auf und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der China Investments-Aktie liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,75 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem Branchenvergleich, dem Sentiment und Buzz sowie der Dividende eine eher negative Bewertung für die China Investments-Aktie.