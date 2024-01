China Investments Aktie: Schlimme Zeiten!

Die China Investments Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,027 HKD erreicht, was einem Rückgang von -10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Diese Entwicklung führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch sowohl für die letzten 50 Tage als auch für die letzten 200 Tage insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der China Investments Aktie bei -55 Prozent, was mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -8,15 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt die China Investments Aktie mit 46,85 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist China Investments derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,89 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -5 Prozent. Daher erhält die China Investments-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Investments in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über China Investments wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.