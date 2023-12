China Investments Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die China Investments weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,26 % in der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse erhält China Investments auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,18 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,131 HKD liegt, was einer Abweichung von -27,22 Prozent entspricht. Für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt beträgt dieser aktuell 0,13 HKD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+0,77 Prozent) entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Investments liegt bei 48,15, was als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso bewegt sich der RSI25 bei 50, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass China Investments hinsichtlich der Dividendenrendite, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.