China Investments Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von China Investments verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -66,67 Prozent, was 71,66 Prozent unter dem Durchschnitt (4,99 Prozent) des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite -4,51 Prozent, wobei China Investments aktuell um 62,16 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien über China Investments war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Investments-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,18 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,135 HKD um -25 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,13 HKD) nahe am gleitenden Durchschnitt (+3,85 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über China Investments langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet.