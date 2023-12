China Investment Development Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Aktuell beträgt der RSI der Capital Realm-Aktie 71, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Betrachtet man den RSI der letzten 25 Handelstage, so ist dieser weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage. Hier ist Capital Realm weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral" Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Capital Realm.

Des Weiteren ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Das aktuelle KGV von Capital Realm beträgt 22, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 22 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Capital Realm daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Capital Realm liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Schließlich zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Bereich zeigt sich Capital Realm als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Insgesamt wird Capital Realm daher als "Neutral"-Wert bewertet.