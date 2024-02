China Investment Development Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Capital Realm. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird Capital Realm daher in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Capital Realm momentan bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,97 Prozent. Dadurch erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Capital Realm liegt bei 46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 42,86 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral" für Capital Realm führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +56 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt die Abweichung jedoch nur -2,5 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für Capital Realm aufgrund der oben genannten Kriterien.