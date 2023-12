China Internet Investment Finance Holdings Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Finanzanalyse von China Castson 81 Finance zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Dividende und den Aktienkurs beträgt das Verhältnis aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -5,74 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der China Castson 81 Finance einen Abstand von -54,04 Prozent zum GD200 auf, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 0,79 HKD ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -42,41 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der China Castson 81 Finance-Aktie basierend auf 50 und 200 Tagen als "Schlecht" bewertet.

Der Sentiment und Buzz der China Castson 81 Finance-Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI von 78,15 führt zu einer Einstufung als "Schlecht", während der RSI25 von 65,78 eine "Neutral"-Einschätzung liefert. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau für China Castson 81 Finance.