China International Developmentration-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der China Development-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 88 und weist somit auf eine Überkauftheit hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der RSI der letzten 25 Tage 54,67, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf China Development gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Development-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,84 HKD liegt, was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt. Im Gegensatz dazu beträgt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage 1,19 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.