China International Developmentration Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Aufgrund des Relative Strength-Index (RSI) wird die China Development-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Development-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,29, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 29,17, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von China Development die Einschätzung "Neutral". Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die China Development derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,77 HKD, was einer Abweichung von +68,83 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,02 HKD, was einer Abweichung von +27,45 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".