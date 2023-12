China International CapitalLtd Aktie: Nach so langer Zeit …

China Capital wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,46 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,11 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und basierend auf fundamentalen Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für China Capital basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über die Aktie, jedoch sind in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgetaucht. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat China Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,15 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -15,29 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite um 15,99 Prozent unter dem Durchschnitt. Daraus ergibt sich ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von China Capital beträgt derzeit 1,41 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,18 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass China Capital derzeit unterbewertet ist, jedoch eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche aufweist.