China International CapitalLtd Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von China Capital hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,15 Prozent erzielt, was 15,28 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -7,43 Prozent, und China Capital liegt aktuell 15,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird die China Capital derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 15,21 HKD, während der Kurs der Aktie bei 10,46 HKD um -31,23 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 12,18 HKD, was einer Abweichung von -14,12 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie das Rating "Schlecht".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) liegt der RSI der China Capital bei 54,08, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und bewegt sich bei 70, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Capital 9, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein KGV von 22 haben. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.